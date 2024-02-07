Мощного босса Elden Ring убили с помощью азбуки Морзе

Популярному испанскому стримеру удалось победить Маргита Ужасное Знамение — первого сюжетного босса в игре Elden Ring, сражение с которым начинается при попытке войти в замок Штормвейл.

Стример во время игры использовал только большую красную кнопку. С ее помощью он посылал сигналы, закодированные азбукой Морзе, которые заставляли главного героя двигаться, уклоняться и атаковать.

Судя по опубликованному видео, убивать противников в Elden Ring таким способом достаточно трудно — в один момент стример едва не погиб, однако ему удалось одолеть Маргита, несмотря на полученный от босса урон.

Пользователи уже назвали способ прохождения игры с использованием азбуки Морзе одним из самых необычных. Стример уточнил, что планирует таким образом пройти весь Elden Ring.