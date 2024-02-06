НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Новый запрет: что будет с VPN после 1 марта

Источник:
Sibnet.ru
183 0
Смартфон с VPN-сервисом
Смартфон с VPN-сервисом
Фото: © Sibnet.ru
Россиян напугали скорой блокировкой всех VPN-сервисов — Роскомнадзор напомнил, что с 1 марта 2024 года начнет действовать запрет на популяризацию VPN, которые используются для обхода блокировок к интернет-ресурсам, нарушающим российские законы. Правда ли, что их отключат и можно ли будет после вступления закона в силу пользоваться VPN?

Что говорит Роскомнадзор

Российские власти в ноябре 2017 года приняли закон, который обязывает владельцев анонимайзеров и VPN-сервисов ограничивать доступ к запрещенным на территории страны сайтам.

Для получения доступа к актуальному списку запрещенных сайтов данные VPN-сервисы должны подключиться к федеральной государственной информационной системе. Работа сервисов, которые не исполняют требования регуляторов, в стране запрещена.

«В соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года. VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам», — говорится в заявлении Роскомнадзора.

VPN (Virtual Private Network) — это технология, которая позволяет создать защищенное соединение между устройством пользователя и сервером. С помощью VPN-сервисов пользователи могут скрыть свой IP-адрес и открывать страницы, доступ к которым ограничен в их регионе.

При этом доступ к VPN-сервисам закрывается только в тех в случаях, когда экспертная комиссия посчитает их угрозой. На конец 2023 года в России было заблокировано порядка 170 VPN-сервисов, которые проигнорировали требования по соблюдению российского законодательства.

Что изменится

С 1 марта 2024 будет запрещена популяризация VPN-сервисов, не ограничивающих доступ к ресурсам, находящимся в черном списке российских властей. Роскомнадзор начнет блокировать информацию, которая дает возможность узнать, как получить доступ к заблокированным ресурсам в Сети.

Например, запрещенной по новому закону станет инструкции по настройке собственного VPN-сервера для обхода блокировок или реклама VPN-сервиса, который игнорирует предписание российского регулятора.

Ведомство уже разработало критерии для блокировки сайтов, которые содержат информацию о способах получения доступа к ресурсам, запрещенным в России. Такие ресурсы с 1 марта начнут вносить в Единый реестр запрещенных сайтов.

Критериями запрещенной информации считаются описания действий или методов обхода блокировок, а также материалы, побуждающие к их использованию. Критерии также включают информацию, которая рекламирует или обосновывает преимущества использования таких VPN-сервисов или предлагает приобрести к ним доступ.

Можно ли будет пользоваться VPN

VPN-сервисы использовать в России законно, ответственность за это для пользователей не предусмотрена, уточнил заместитель директора Российской ассоциации электронных коммуникаций, член Общественной палаты РФ Сергей Гребенников.

«Использование VPN в России не является преступлением или правонарушением само по себе, так как сами сервисы VPN как явление в России не запрещены», — подчеркнул Гребенников в комментарии «Интерфаксу».

В 2023 году число пользователей VPN в России выросло на 37% относительно показателя за 2022 год, следует из исследования компании Platform. Чаще всего россияне используют такие сервисы для доступа к запрещенным соцсетям и торрентам.

Ответственность предусмотрена только для российских провайдеров, которые не блокируют доступ к ресурсам, входящим в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Если пользователь воспользуется для доступа к заблокированным порталам VPN, ему ничего не грозит.

При этом стоит помнить, что использование малоизвестных VPN-сервисов все-таки несет определенные риски — некоторые из них активно занимаются сбором персональных данных и другой чувствительной информации.

Такие базы данных время от времени появляются на теневых форумах. Чтобы снизить угрозу, эксперты рекомендуют использовать платные VPN-сервисы от проверенных разработчиков.

Еще по теме
Появился сервис генерации поддельных документов
Песков оценил возможность запрета VPN в России
Запрет на популяризацию VPN‑сервисов заработает в России
Чтение электронных книг стало доступно в «Облаке Mail.ru»
смотреть все
Хайтек #Интернет #Аналитика
Как сделать
Как замести цифровые следы
26.11.23, 05:48
16092
0
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
25.11.23, 21:55
13160
1
Как включить пасхалку с привидениями в Google
Google выпустил секретную пасхалку в честь Хэллоуина. чтобы ее запустить, надо написать одно слово
17.10.23, 17:03
12243
0
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
Заменить номер можно самостоятельно в Личном кабинете Ростелекома с возможностью выбора обычного или «золотого» номера
03.10.23, 12:33
13970
0
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
23625
3
Как выбрать
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
11.11.23, 16:41
14545
1
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
15587
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
15818
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
18849
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
34010
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Никита Кологривый со скандалом ушел с передачи Гордона
Почему автомобили самовозгораются
Киев пообещал демилитаризованную зону «до Москвы»
НАТО начал подготовку к третьей мировой войне
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

sib_man9

исторические примеры не дадут соврать, в этих вопросах "нарисованный" бюджет не главный фактор ))

Nik3316

так получают, что уже инвалидов по всей Украине отлавливают для по зубам))))))))не долго Израильские...

колобок11

И все голоса как один окажутся конечно же за несменяемого!

Max_tf700 Home

Не важно сколько и как проголосует. Важно кто и как посчитает.