Россиян напугали скорой блокировкой всех VPN-сервисов — Роскомнадзор напомнил, что с 1 марта 2024 года начнет действовать запрет на популяризацию VPN, которые используются для обхода блокировок к интернет-ресурсам, нарушающим российские законы. Правда ли, что их отключат и можно ли будет после вступления закона в силу пользоваться VPN?

Что говорит Роскомнадзор

Российские власти в ноябре 2017 года приняли закон, который обязывает владельцев анонимайзеров и VPN-сервисов ограничивать доступ к запрещенным на территории страны сайтам.

Для получения доступа к актуальному списку запрещенных сайтов данные VPN-сервисы должны подключиться к федеральной государственной информационной системе. Работа сервисов, которые не исполняют требования регуляторов, в стране запрещена.

«В соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года. VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам», — говорится в заявлении Роскомнадзора.

VPN (Virtual Private Network) — это технология, которая позволяет создать защищенное соединение между устройством пользователя и сервером. С помощью VPN-сервисов пользователи могут скрыть свой IP-адрес и открывать страницы, доступ к которым ограничен в их регионе.

При этом доступ к VPN-сервисам закрывается только в тех в случаях, когда экспертная комиссия посчитает их угрозой. На конец 2023 года в России было заблокировано порядка 170 VPN-сервисов, которые проигнорировали требования по соблюдению российского законодательства.

Что изменится

С 1 марта 2024 будет запрещена популяризация VPN-сервисов, не ограничивающих доступ к ресурсам, находящимся в черном списке российских властей. Роскомнадзор начнет блокировать информацию, которая дает возможность узнать, как получить доступ к заблокированным ресурсам в Сети.

Например, запрещенной по новому закону станет инструкции по настройке собственного VPN-сервера для обхода блокировок или реклама VPN-сервиса, который игнорирует предписание российского регулятора.

Ведомство уже разработало критерии для блокировки сайтов, которые содержат информацию о способах получения доступа к ресурсам, запрещенным в России. Такие ресурсы с 1 марта начнут вносить в Единый реестр запрещенных сайтов.

Критериями запрещенной информации считаются описания действий или методов обхода блокировок, а также материалы, побуждающие к их использованию. Критерии также включают информацию, которая рекламирует или обосновывает преимущества использования таких VPN-сервисов или предлагает приобрести к ним доступ.

Можно ли будет пользоваться VPN

VPN-сервисы использовать в России законно, ответственность за это для пользователей не предусмотрена, уточнил заместитель директора Российской ассоциации электронных коммуникаций, член Общественной палаты РФ Сергей Гребенников.

«Использование VPN в России не является преступлением или правонарушением само по себе, так как сами сервисы VPN как явление в России не запрещены», — подчеркнул Гребенников в комментарии «Интерфаксу».

В 2023 году число пользователей VPN в России выросло на 37% относительно показателя за 2022 год, следует из исследования компании Platform. Чаще всего россияне используют такие сервисы для доступа к запрещенным соцсетям и торрентам.

Ответственность предусмотрена только для российских провайдеров, которые не блокируют доступ к ресурсам, входящим в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Если пользователь воспользуется для доступа к заблокированным порталам VPN, ему ничего не грозит.

При этом стоит помнить, что использование малоизвестных VPN-сервисов все-таки несет определенные риски — некоторые из них активно занимаются сбором персональных данных и другой чувствительной информации.

Такие базы данных время от времени появляются на теневых форумах. Чтобы снизить угрозу, эксперты рекомендуют использовать платные VPN-сервисы от проверенных разработчиков.