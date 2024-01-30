Гражданские жены погибших бойцов СВО получат выплаты

Госдума рассмотрит законопроект о защите прав «фактических» семей погибших или пропавших без вести участников военной спецоперации, сообщил руководитель рабочей группы по СВО Андрей Турчак.

«Речь идет об отношениях, которые не были оформлены в ЗАГСе до СВО, но где по факту военнослужащий выполнял роль супруга и кормильца», — написал Турчак в своем телеграм-канале.

Законопроект предусматривает возможность признать сожительство брачным союзом через суд в порядке особого производства. При этом инициатива имеет обратную силу и будет распространяться на отношения, возникшие до ее принятия.

После положительно решения суда право наследования закрепится за женщиной, которая проживала с погибшим бойцом в гражданском браке в течение трех лет или, при наличии совместного ребенка, одного года.