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Гражданские жены погибших бойцов СВО получат выплаты

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума рассмотрит законопроект о защите прав «фактических» семей погибших или пропавших без вести участников военной спецоперации, сообщил руководитель рабочей группы по СВО Андрей Турчак.

«Речь идет об отношениях, которые не были оформлены в ЗАГСе до СВО, но где по факту военнослужащий выполнял роль супруга и кормильца», — написал Турчак в своем телеграм-канале.

Законопроект предусматривает возможность признать сожительство брачным союзом через суд в порядке особого производства. При этом инициатива имеет обратную силу и будет распространяться на отношения, возникшие до ее принятия.

После положительно решения суда право наследования закрепится за женщиной, которая проживала с погибшим бойцом в гражданском браке в течение трех лет или, при наличии совместного ребенка, одного года.

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Оборона #Армия #Деньги
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