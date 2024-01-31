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Художница создала психологический портрет Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Художница Божена Доду создала серию психологических портретов знаменитых людей «50 оттенков личности», куда попал президент России Владимир Путин.

В серии «50 оттенков личности» девять известных личностей: политики, музыканты, актеры, поэты. Например, есть портреты Владимира Путина, Рамзана Кадырова, Сергей Безруков, Марк Тишман, Владимир Маяковский.

«Меня цепляет та человеческая сторона, которая часто стирается за стереотипным образом. К каждому портрету я подхожу с особым вниманием: просматриваю много видео и фотоматериала, знакомлюсь с интересами личности, чтобы подчеркнуть характерные черты», — рассказала Sibnet.ru Божена Доду.

Художница отметила, что на каждую картину уходит от недели до двух месяцев. А главным вдохновением для работы служит искренность, проявляемая в поступках и творчестве личности.

«Владимир Владимирович Путин — лицо нашей страны. Человек, который, действительно любя, посвятил себя служению России», — сказала автор портрета.

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