Почему фильм «Мастер и Маргарита» назвали антироссийским

Новый фильм «Мастер и Маргарита» за первый уикенд в прокате собрал почти полмиллиарда рублей. Тут же на картину набросились критики, назвав ее антироссийской, а в отношении режиссера Михаила Локшина требуют возбудить уголовное дело. Что не так с новой экранизацией?

Экранизация романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова вышла в российский прокат 25 января. За уикенд фильм собрал 428 миллионов рублей, став лидером. Режиссером ленты выступил Михаил Локшин («Серебряные коньки»), в главных ролях — немецкий актер Аугуст Диль (Воланд), Евгений Цыганов (Мастер) и Юлия Снигирь (Маргарита).

Критика

Картину раскритиковали в первую очередь не за сюжет, а за политическую позицию Локшина, который якобы поддерживал Украину с начала СВО.

Общественники из «Зова Народа» призвали завести уголовное дело на режиссера за фейки о российской армии, внести в список экстремистов и террористов и ограничить заработок в РФ.

«Общественники просят проверить антироссийские публикации режиссера Михаила Локшина, сравнивающего Россию с нацисткой Германией, и призывают завести на него уголовное дело о дискредитации ВС РФ, внести в список террористов и экстремистов, а также отрезать все пути заработка в России», — говорится в обращении организации к главе СК РФ Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову.

Масла в огонь добавил режиссер Тигран Кеосаян, который считает, что создателей «Мастера и Маргариты» нужно привлечь к ответственности.

«Если инфа о том, что Михаил Локшин, режиссер фильма "Мастер и Маргарита", вышедшего в прокат и снятого на бюджетные деньги, донатил на ВСУ и выступает с антироссийских позиций, правда — надо серьезно садиться и что-то решать со всей этой ситуацией, начиная с продюсеров и заканчивая правоохранительными органами», — написал он в своем телеграм-канале.

Ответ создателей

Создатели фильма, компания «Марс Медиа», ответили, что по окончании съемочного периода картины, осенью 2021 года, режиссер Михаил Локшин, закончив свои контрактные обязательства и финансовые взаимоотношения с продюсерскими компаниями, вернулся в США. Дальнейшая работа над проектом велась под контролем продюсеров фильма.

«Картина создана при поддержке государства, без помощи которого создать такой масштабный проект было бы невозможно. Сумма государственной поддержки составила менее половины от общего бюджета фильма», — говорится в сообщении компании в телеграм-канале.