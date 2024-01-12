Представлен чехол для смартфона с перцовым баллончиком

Чехол для смартфона со встроенным перцовым баллончиком разработали студенты Новосибирского государственного университета. Аксессуар можно будет использовать для самообороны.

Авторами идеи выступили студенты факультета радиотехники и электроники Павел Фатьянов и Евгений Запесоцкий, пишет РИА Новости. Разработчики оснастили чехол специальным пульверизатором.

Емкость баллончика составила 25 миллилитров — этого хватает на 50 «выстрелов» при полной заправке емкости. Отмечается, что компактный защитный аксессуар не имеет аналогов в России и мире.

Смартфон в инновационном чехле легко помещается в карман или женскую сумочку. В дальнейшем студенты планируют улучшить защитный механизм пульверизатора, чтобы исключить случайное использование аксессуара.