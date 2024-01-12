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Представлен чехол для смартфона с перцовым баллончиком

Источник:
Sibnet.ru
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Чехол для смартфона со встроенным перцовым баллончиком разработали студенты Новосибирского государственного университета. Аксессуар можно будет использовать для самообороны.

Авторами идеи выступили студенты факультета радиотехники и электроники Павел Фатьянов и Евгений Запесоцкий, пишет РИА Новости. Разработчики оснастили чехол специальным пульверизатором.

Емкость баллончика составила 25 миллилитров — этого хватает на 50 «выстрелов» при полной заправке емкости. Отмечается, что компактный защитный аксессуар не имеет аналогов в России и мире.

Смартфон в инновационном чехле легко помещается в карман или женскую сумочку. В дальнейшем студенты планируют улучшить защитный механизм пульверизатора, чтобы исключить случайное использование аксессуара.

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GammiPluh

Без денег в разорванной войной стране, отлично выбрали себе президента

corrector

как то у них всё одна болтовня больше последнее время..

Ух-ты Фига Себе

это кара за предательства веры и русской культуры

Asd10

"Муравейник живёт. Кто то лапку сломал - не в счёт. А до свадьбы заживёт, А помрет, так помрет. " Цой...