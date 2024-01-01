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МРОТ и пенсии выросли с 1 января

Источник:
Sibnet.ru
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Традиционная индексация МРОТ и пенсий произошла 1 января 2024 года — они увеличились на 18,5% и 7,5% соответственно.

МРОТ (минимальный размер оплаты труда) с 1 января повышен до 19 242 рублей в месяц. В результате вырастут зарплаты у 4,8 миллиона человек.

«Решение было инициировано президентом Владимиром Путиным. Это увеличит реальные доходы людей», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

От величины МРОТ зависят размеры пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и других обязательных выплат социального страхования. Все они будут повышены.

МРОТ будет на 14,2% больше прожиточного минимума, который составит в 2024 году 15 453 рубля.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,5% вместо 4,6%. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии изменится с 7567,33 рубля до 8134,88 рубля. Увеличение выплат затронет более 32 миллионов граждан.

В 2024 году женщины смогут выйти на пенсию с 58 лет, а мужчины — с 64 лет.

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