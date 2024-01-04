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Почему некоторые сны могут быть вещими

Источник:
Sibnet.ru
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Вещие сны
Фото: SANSIERRASTUDIO / Attribution License
Вещие сны — не мистика, а явление, объяснимое нейропсихологией. Сны действительно могут сбываться и помогать человеку разобраться в сложных ситуациях.

Сны снятся людям, потому что мозг продолжает работать даже во время отдыха. Как раз во сне у человека происходит очень активная переработка полученной информации — не только осознаваемой в течение дня, но и всей неосознаваемой.

Фокусы мозга

В течение дня некоторые события происходят фоном. Человек не отдает себе отчета в происходящем, но мозг все равно усваивает происходящее.

В процессе сна вся эта информация будет анализироваться, организовываться, чтобы в последствии переместить ее из кратковременной памяти в долговременную.

«Почему сны могут быть вещими? Как раз в связи с тем, что во время сна мы можем анализировать различные широкие аспекты поступающей информации, которая не доходит до нашего сознания в период бодрствования», — объяснила нейропсихолог Анастасия Черкасова.

По словам нейропсихолога, во сне вся информация состыковывается, и человек может получить ответы на некоторые вопросы, на которые днем не хватило фокуса внимания, фокуса сознания, чтобы их проанализировать.

Таким же образом можно объяснить знаки во снах, предвещающие несчастья. Человек часто не принимает во внимание тревожные признаки или отмахивается от страхов. Но подсознание это фиксирует и мозг перерабатывает во снах.

Ученый привела пример химика Дмитрия Менделеева, которому приснилась Периодическая система химических элементов.

«На самом деле понятно, что он очень много об этом думал, работал над ней (таблицей) непрерывно на протяжении многих лет, и во сне у него скорее всего вся эта информация просто приобрела некоторую структуру», — сказала Черкасова.

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Отношения #Психо #Наука
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pepelmetal

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pepelmetal

Да почему именно за них, за борьку джонсона, за асашай, за нату, не ?

Asd10

А за цевропейство и за понад усё???

mosquito__2010

Какая у киевского режима непреодолимая страсть к самоуничтожению. Энергичные суицидники.