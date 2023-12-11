Экономику РФ сравнили с мчащимся со скоростью 200 км/ч гонщиком

Российская экономика показывает впечатляющие результаты в условиях оказываемого внешнего давления, она мчится на скорости 200 километров в час, сообщил директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв.

«Экономика России сейчас похожа на гонщика, который уже целый год мчится на мотоцикле со скоростью 200 километров в час», — цитирует Широва РИА Новости.

По его словам, при такой скорости сложно сохранять равновесие, так как любое препятствие может привести к серьезным последствиям. Эксперт добавил, что России на текущий момент нельзя медленнее развиваться.

Широв считает, что в стране выстроена эффективная рыночная экономика, способная мобильно перестраиваться.