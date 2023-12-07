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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Киев запросил у США истребители Super Hornet и вертолеты Apache

Источник:
ТАСС
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Киев попросил США предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) новые вооружений, включая системы ПРО THAAD, самолеты F-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk, а также военно-транспортные самолеты C-17 и C-130, пишут западные СМИ со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Список запрашиваемых Киевом вооружений был передан США представителями украинского военного ведомства на закрытой сессии конференции по вопросам ВПК в Вашингтоне. Украинская сторона также рассчитывает получить новые беспилотники, дополнительные танки Abrams, тактические ракеты ATACMS, самолеты F-16 и артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, приводит ТАСС материал Reuters.

Источники отметили, что внесение в перечень самолетов C-17 и C-130 стало сюрпризом. Каким может быть ответ властей США, пока не уточняется.

Конгресс США ранее заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Инициатива предусматривала выделение Украине дополнительных бюджетных ассигнований в размере 61 миллиарда долларов.

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Топ комментариев

corrector

судя по размерам оборонного бюджета, больше всего на свете писаются от страха конгрессмены ЛГБТША...

corrector

Там сейчас драчка , не до него , "демократам" респы не дают привлекать в США эмигрантов из Мексики,...

pepelmetal

А как же они без подводной лодки?

fireworker

Не газета, журнал. А почему дерьмо, оттого что Путина не выбрали?