Киев запросил у США истребители Super Hornet и вертолеты Apache

Киев попросил США предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) новые вооружений, включая системы ПРО THAAD, самолеты F-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk, а также военно-транспортные самолеты C-17 и C-130, пишут западные СМИ со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Список запрашиваемых Киевом вооружений был передан США представителями украинского военного ведомства на закрытой сессии конференции по вопросам ВПК в Вашингтоне. Украинская сторона также рассчитывает получить новые беспилотники, дополнительные танки Abrams, тактические ракеты ATACMS, самолеты F-16 и артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, приводит ТАСС материал Reuters.

Источники отметили, что внесение в перечень самолетов C-17 и C-130 стало сюрпризом. Каким может быть ответ властей США, пока не уточняется.

Конгресс США ранее заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Инициатива предусматривала выделение Украине дополнительных бюджетных ассигнований в размере 61 миллиарда долларов.