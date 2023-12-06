Замначальника городского управления полиции задержали в Новосибирске

Силовики задержали заместителя начальника управления МВД по Новосибирску Александра Захарова, сообщили в правоохранительных органах.
«Это информация соответствует действительности», — сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
По данным источников «Коммерсантъ-Сибирь», с Захаровым в настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия, его проверяют на причастность к игорному бизнесу.
В декабре 2022 года Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу начальника отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции Центрального райотдела новосибирской полиции Александра Умерова.
Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере от представителей игорного бизнеса.