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Нефть стала главным экспортным товаром США

Источник:
Sibnet.ru
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Соединенные Штаты с января по сентябрь 2023 года продали на мировые рынки нефти на 86 миллиардов долларов. Впервые с 2009 года нефть стала главным экспортным товаром страны, следует из материалов государственной статической службы США.

На втором месте оказались нефтепродукты — их поставки составили 86 миллиардов долларов. Третье место заняли самолеты —81 миллиард долларов. Газ занял четвертое место, стоимость его поставок составила 50 миллиардов. На пятом месте — автомобили, 48 миллиардов долларов.

По данным Минэнерго США, в сентябре добыча нефти в стране выросла на 1,7%, составив 224 тысячи баррелей в сутки. Для Соединенных Штатов этот показатель стал абсолютным месячным рекордом.

С начала 2022 года объем добычи нефти в США вырос на 800 тысяч баррелей в сутки. В настоящее время страна экспортирует около 4 миллионов баррелей в день, по этому показателю ее обгоняет только Саудовская Аравия.

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Экономика #Недра и ТЭК
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