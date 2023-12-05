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Явлинский предложил способ примирить россиян и украинцев

Источник:
Sibnet.ru
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Россиян и украинцев можно примирить по примеру Франции и Германии, заявил председатель федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

Политик отметил, что европейские страны доказали реальность достижения устойчивого мира, несмотря на территориальные конфликты. В частности, Франция и Германия длительное время враждовали из-за Эльзас, Лотарингию и Страсбург.

«А сегодня всем абсолютно все равно, кому эти территории принадлежат. Евросоюз — это та перспектива, которая, как мир доказал, существует. Ни у кого это не получилось — ни у Индии с Пакистаном, ни у Израиля с Палестиной. А у Европы получилось», — сказал Явлинский в интервью РБК.

Эльзас в 1648–1697 годы вошел в состав королевства Франции. В 1871 году Германия аннексировала территорию. В 1919 году регион вновь перешел Франции. Во время Второй мировой войны Эльзас был аннексирован Третьим рейхом, по окончании войны Франция вернула регион.

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Политика #Россия #Мир
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