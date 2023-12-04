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Матвиенко призвала «снизить накал риторики» по вопросу абортов

Источник:
Sibnet.ru
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Государство не допустит, чтобы аборты ушли в подполье, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. При этом она считает, что причиной прерывания беременности должны стать медицинские показания или акты насилия над женщиной.

«Никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не могут и не смогут решить эту проблему. И государство по этому пути точно не пойдет», — цитирует «Интерфакс» Матвиенко.

Спикер Совфеда заявила, что обсуждения надо перенести в «плоскость здравого смысла» и продолжить «кропотливую профессиональную работу, которая исключала бы ошибки и невзвешенные предложения, не приводила к тревогам в обществе».

Матвиенко также подчеркнула, что форма собственности клиник не имеет значения, потому что они работают по единым стандартам, «соблюдают время тишины».

«Мы обязательно добьемся того, что аборты будут делаться только в случае насилия какого-то над женщинами, либо по медицинским показаниям. Мы к этому движемся, но, конечно же, эффективность этой работы надо повышать», — отметила она. 

Частные клиники нескольких российских регионов, в том числе Крыма и Курской области, объявили об отказе проводить процедуры по прерыванию беременности. Депутат Госдумы, бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила о проработке инициатив по ограничению абортов на федеральном уровне.

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