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Росстат изменит методику отслеживания доходов пенсионеров

Источник:
«Прайм»
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Росстат с 1 декабря введет новые формы отслеживания численности пенсионеров и назначенных им пенсий, следует из обнародованного приказа ведомства.

Согласно документу, всего планируется ввести три формы федерального статистического наблюдения:

  • «Пенсии» — краткая форма, содержащая данные о численности пенсионеров и суммах назначенного им пенсионного обеспечения.
  • «Пенсии-Н», отражающая данные о неработающих пенсионерах.
  • «Пенсии-Р», показывающая сведения о работающих пенсионерах.

Новые формы позволят точнее оценить нагрузку по выплатам в рамках макроэкономической модели, а также в региональном разрезе. Кроме этого, при необходимости они обеспечат более точный расчет индексации пенсионных выплат в одном или нескольких регионах.

Сведения обрабатывают, анализируют и группируют на основе информации, которая содержится на лицевых счетах пенсионеров, состоящих на учете в территориальных органах Социального фонда РФ.

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Топ комментариев

nicollaich

Молодцы.Но цеивроппейцы упорно верят только жолтосиним телевизорам.

pepelmetal

"Путинские мультики" заработали

funkit

Поздно Вольдемар!!! Нужно было сначала головой своей щучьей думать а потом делать!!!

nicollaich

Зеленский с Байденом в фотошопе и не такое могут.