Росстат изменит методику отслеживания доходов пенсионеров

Росстат с 1 декабря введет новые формы отслеживания численности пенсионеров и назначенных им пенсий, следует из обнародованного приказа ведомства.

Согласно документу, всего планируется ввести три формы федерального статистического наблюдения:

«Пенсии» — краткая форма, содержащая данные о численности пенсионеров и суммах назначенного им пенсионного обеспечения.

«Пенсии-Н», отражающая данные о неработающих пенсионерах.

«Пенсии-Р», показывающая сведения о работающих пенсионерах.

Новые формы позволят точнее оценить нагрузку по выплатам в рамках макроэкономической модели, а также в региональном разрезе. Кроме этого, при необходимости они обеспечат более точный расчет индексации пенсионных выплат в одном или нескольких регионах.

Сведения обрабатывают, анализируют и группируют на основе информации, которая содержится на лицевых счетах пенсионеров, состоящих на учете в территориальных органах Социального фонда РФ.