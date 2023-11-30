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Зеленский сделал неожиданное высказывание о Донбассе

Источник:
РИА Новости
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Украине вернуть Донбасс будет даже труднее, чем Крым, признался президент Владимир Зеленский на встрече со студентами в Николаеве.

«Будет сложнее с Донбассом. Я считаю, что территории возвращаются с людьми. Если люди не хотят, будет очень-очень сложно», — отметил украинский лидер.

Он подчеркнул, что для Киева вернуть Донбасс ментально сложнее, так как в регионе последние десять лет идут боевые действия, которые коснулись практически каждой семьи.

Зеленский добавил, что партнеры ему говорили, что невозможно вернуть Крым и очень сложно вернуть Донбасс. «Если мы говорим о людях, все равно территории возвращаются с людьми, если люди не хотят — будет очень сложно», — заключил он.

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Политика #Мир
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