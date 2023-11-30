Определена дата прямой линии и итоговой пресс‑конференции Путина

Президент России Владимир Путин подведет итоги года в формате совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«14 декабря Владимир Путин подведет итоги года. Это будет программа, это по-прежнему проект телевизионных каналов. Это будет объединенный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции президента», — цитирует ТАСС Пескова.

Такой формат используется не впервые — ранее он уже применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия.

Песков отметил, что это будет весьма «продолжительное и содержательное мероприятие». «[Большая пресс-конференция] и прямая линия [с Путиным] не имеет заранее [определенного] четкого хронометража», — сказал он.