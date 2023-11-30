НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Определена дата прямой линии и итоговой пресс‑конференции Путина

Источник:
ТАСС
664 3

Президент России Владимир Путин подведет итоги года в формате совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«14 декабря Владимир Путин подведет итоги года. Это будет программа, это по-прежнему проект телевизионных каналов. Это будет объединенный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции президента», — цитирует ТАСС Пескова.

Такой формат используется не впервые — ранее он уже применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия.

Песков отметил, что это будет весьма «продолжительное и содержательное мероприятие». «[Большая пресс-конференция] и прямая линия [с Путиным] не имеет заранее [определенного] четкого хронометража», — сказал он.

Еще по теме
Очередное награждение сына Кадырова оказалось фейком
Путин пошутил о слезах Силуанова при просьбе о деньгах
Сын Кадырова Адам назначен на новую должность
Путин объявил битву за освобождение всего мира
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Песков назвал причину сегодняшней трагедии на Украине
Россия получила разрушительную «ракету‑метеорит»
Как просто увеличить скорость интернета
Артисты отказались выступать с Шаманом на одной сцене
Обсуждение (3)
О самом главном
Почему закрывают зеркала во время похорон
Почему мужчина теряет интерес к женщине
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Семь правил флирта на первом свидании без секса
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
76
Российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки
39
Главу ЦБ Набиуллину назвали главным «разрушителем» года
30
Путин объявил битву за освобождение всего мира
29
Нейросеть Google опровергла высадку американцев на Луну
27
Китай заявил, что «независимость Тайваня» означает войну