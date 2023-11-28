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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Первый спутник КНДР сделал снимки Пентагона

Источник:
ТАСС
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Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился со снимками Белого дома и Пентагона, сделанным первый северокорейским спутником — разведывательным аппаратом «Маллигён-1», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ночь на 28 ноября Пхеньянский центр общего контроля и регулирования при Государственном главном управлении по аэрокосмической технике сделал очередной доклад лидеру страны о подготовке спутника к полноценному выполнению разведывательных задач.

Управление представило фотографии военно-морской базы Норфолк, судоверфи Newport News и района аэродрома в американском штате Вирджиния, снятые в 23.35 27 ноября по пхеньянскому времени (17.35 мск), а также снимки Белого дома и Пентагона, сделанные в 23.36 27 ноября по пхеньянскому времени (17.36 мск).

На фотографиях военно-морской базы Норфолк и судоверфи Newport News обнаружены четыре атомных авианосца ВМС США и один авианосец Великобритании, уточнило ЦТАК.

КНДР 21 ноября успешно запустила первый разведывательный спутник «Маллигён-1» на ракете-носителе «Чхоллима-1». В ответ 22 ноября Республика Корея объявила о частичной приостановке действия межкорейского соглашения о снижении напряженности.

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Оборона #Оружие #Космос
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Топ комментариев

mosquito__2010

Одни недоумки показывают своё фи другим недоумкам. Ржака.

corrector

"Иркут с пистолетом " плач, твой хозяин стареет !

mosquito__2010

Те кто под Авдеевкой попросту не понимали что их всех бросили на убой, так же как под Бахмутом, нужно...

HAAN27

Поэтому и экс-врач, что говорит про "белый дом" такое!!!