Первый спутник КНДР сделал снимки Пентагона

Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился со снимками Белого дома и Пентагона, сделанным первый северокорейским спутником — разведывательным аппаратом «Маллигён-1», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ночь на 28 ноября Пхеньянский центр общего контроля и регулирования при Государственном главном управлении по аэрокосмической технике сделал очередной доклад лидеру страны о подготовке спутника к полноценному выполнению разведывательных задач.

Управление представило фотографии военно-морской базы Норфолк, судоверфи Newport News и района аэродрома в американском штате Вирджиния, снятые в 23.35 27 ноября по пхеньянскому времени (17.35 мск), а также снимки Белого дома и Пентагона, сделанные в 23.36 27 ноября по пхеньянскому времени (17.36 мск).

На фотографиях военно-морской базы Норфолк и судоверфи Newport News обнаружены четыре атомных авианосца ВМС США и один авианосец Великобритании, уточнило ЦТАК.

КНДР 21 ноября успешно запустила первый разведывательный спутник «Маллигён-1» на ракете-носителе «Чхоллима-1». В ответ 22 ноября Республика Корея объявила о частичной приостановке действия межкорейского соглашения о снижении напряженности.