Экс-врач Белого дома заявил о деградации Байдена

Президент США Джо Байден из-за деградации когнитивных способностей не может исполнять свои обязанности и подвергает большому риску всю страну, заявил бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон.

«Просто невероятно, насколько он [Байден] деградировал за время своего пребывания на посту [президента США]. Мы не можем позволить себе, чтобы этот человек находился у власти до конца этого срока, а затем еще четыре года после этого. Он уже сейчас подвергает нас большому риску», — цитирует ТАСС Джексона.

По его словам, Байден каждый день доказывает, что он не может выполнять свою работу. «Он физически и когнитивно больше не пригоден для работы в должности, и кто-то из его ближайшего окружения должен подойти и дать ему понять это, ему нужно двигаться дальше ради безопасности этой страны», — отметил врач.

Байдену в ноябре 2023 года исполнился 81 год. Республиканцы используют его возраст это в политической борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами.