НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Экс-врач Белого дома заявил о деградации Байдена

Источник:
ТАСС
649 11

Президент США Джо Байден из-за деградации когнитивных способностей не может исполнять свои обязанности и подвергает большому риску всю страну, заявил бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон.

«Просто невероятно, насколько он [Байден] деградировал за время своего пребывания на посту [президента США]. Мы не можем позволить себе, чтобы этот человек находился у власти до конца этого срока, а затем еще четыре года после этого. Он уже сейчас подвергает нас большому риску», — цитирует ТАСС Джексона.

По его словам, Байден каждый день доказывает, что он не может выполнять свою работу. «Он физически и когнитивно больше не пригоден для работы в должности, и кто-то из его ближайшего окружения должен подойти и дать ему понять это, ему нужно двигаться дальше ради безопасности этой страны», — отметил врач.

Байдену в ноябре 2023 года исполнился 81 год. Республиканцы используют его возраст это в политической борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами.

Еще по теме
Песков назвал причину сегодняшней трагедии на Украине
Премьер Баварии заявил о тяжелом кризисе в Германии
Глава МИД Литвы допустил исчезновение Украины
Эстония защитилась от России «зубами дракона»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Найдена древняя машина «спасения цивилизации»
МИД РФ встревожили планы НАТО поднять химоружие с морского дна
Новый президент Аргентины предложил помощь Зеленскому
Россия «свела с ума» западные ракеты
Обсуждение (11)
Картина дня
Экс-врач Белого дома заявил о деградации Байдена
Песков назвал причину сегодняшней трагедии на Украине
Россия до конца года вооружится морскими дронами
Валиева выиграла этап Гран-при России с двумя падениями
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

pepelmetal

Лунный грунт можно и без присутствия человека "привезти"! Что СССР и делал!

Asd10

Скорее всего когда Украина признает поражение, капитулирует и разоружится. Я так думаю.

Asd10

Ща нам будет продемонстрирована чечетка на пупе... ☺

anubis77

Конечно же это не галлюцинации. В твоей же копипасте говорится про нейросеть Google. Где ты увидел, что...