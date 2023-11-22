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Робокошки появились в России. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Роботы-помощники заработали в медицинских учреждениях российской столицы, из-за особенностей дизайна их прозвали робокошками, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Такие роботы встречают и провожают пациентов, доставляют еду, вещи и лекарства, а также отвечают на простые вопросы о здоровье. Они абсолютно безопасны — в пространстве робокошки ориентируются с помощью трех камер и 3D-сенсоров.

Так, две камеры в нижней части сканируют окружение 90 раз в секунду, еще одна направлена в потолок. Если сенсоры увидят препятствие, робокошка немедленно остановится и пропустит человека, сохраняя дистанцию.

Сейчас механические помощники в качестве эксперимента трудятся в городских клинических больницах №67 и №15, а также Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского.

Так, в центре городской клинической больницы №15 работают сразу две робокошки. Одна обитает на первом этаже и помогает отвозить вещи пациентов, другая перевозит биологические материалы на втором этаже.

Для сохранения работоспособности робокошку необходимо заряжать раз в сутки. Если эксперимент признают успешным, роботы с милым дизайном появятся в остальных стационарах Москвы.

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Топ комментариев

Uynachalnica

А кто, как не Путин, только у него в правах помилование осужденных?!

Maniac.

Ну, тут всё ясно.Те налоги которые мы платили на развитие страны уже по пилены. Вражеские производители...

Alhazred

У тебя шаровары тлеют. Нервный такой сегодня. Не похмелился что-ли? )))

Uynachalnica

И что дальше? Чем еще удивлять будут, после каннибализма подростков?