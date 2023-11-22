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Российская актриса погибла на сцене при обстреле в Донбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/portalmus

Актриса и режиссер Полина Меньших погибла в Донбассе на сцене во время обстрела, ей было 40 лет.

«С огромной болью сообщаем, что Полина Меньших, известная как постановщик одной из версий Последнего Испытания ("Леге Артис") погибла вчера на выступлении в Донбассе в результате обстрела», — сообщается на странице во «ВКонтакте» театра-студии «Портал», где работала погибшая.

Трагедия случилась в поселке городского типа Старобешево в Донецкой области 19 ноября. Актриса приехала туда с концертом к российским военным на День ракетных войск и артиллерии России.

Полина Меньших — педагог, режиссер и хореограф из Москвы. Она окончила Московский государственный институт культуры по специальности «балетмейстер-педагог».

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