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Шнуров ответил на слухи об эмиграции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Elekes Andor / CC BY-SA 4.0

Музыкант Сергей Шнуров опроверг слухи об отъезде из России в Германию, обвинив СМИ в попытке испортить его репутацию.

«Я никуда не переехал. И не собирался. Просто недобросовестные люди через СМИ пытаются, распуская слухи, подмочить мою репутацию и повлиять на суд. Ничего нового», — сказал Шнуров RTVI.

О том, что Шнуров со всей семьей планирует уехать в Германию рассказывала мать бывшей помощницы музыканта.

Сам Шнуров отметил, что, если верить публикациям в СМИ, то он должен был уехать из страны уже пять раз.

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