Шнуров ответил на слухи об эмиграции

Музыкант Сергей Шнуров опроверг слухи об отъезде из России в Германию, обвинив СМИ в попытке испортить его репутацию.

«Я никуда не переехал. И не собирался. Просто недобросовестные люди через СМИ пытаются, распуская слухи, подмочить мою репутацию и повлиять на суд. Ничего нового», — сказал Шнуров RTVI.

О том, что Шнуров со всей семьей планирует уехать в Германию рассказывала мать бывшей помощницы музыканта.

Сам Шнуров отметил, что, если верить публикациям в СМИ, то он должен был уехать из страны уже пять раз.