Асмус опять заподозрили в романе с женатым

Актриса Кристина Асмус появилась на публике с коллегой Семеном Литвиновым, пара породила слухи об отношениях.

Асмус и Литвинов вместе снимались в фильме «Кинопленка номер восемь». Литвинову 33 года, у него есть жена и ребенок, но в соцсетях давно нет совместных с супругой фотографии.

В соцсети актрисы появились фото новой пары на кинопремьере, где Литвинов обнимает Асмус за талию, а также на улице актеры обнимаются возле самоката.

После развода с комиком Гариком Харламовым Асмус встречалась со своим коллегой Романом Евдокимовым.