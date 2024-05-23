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Асмус опять заподозрили в романе с женатым

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @asmuskristina

Актриса Кристина Асмус появилась на публике с коллегой Семеном Литвиновым, пара породила слухи об отношениях.

Асмус и Литвинов вместе снимались в фильме «Кинопленка номер восемь». Литвинову 33 года, у него есть жена и ребенок, но в соцсетях давно нет совместных с супругой фотографии.

В соцсети актрисы появились фото новой пары на кинопремьере, где Литвинов обнимает Асмус за талию, а также на улице актеры обнимаются возле самоката.

После развода с комиком Гариком Харламовым Асмус встречалась со своим коллегой Романом Евдокимовым.

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