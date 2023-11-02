Еще одну пещеру со следами обитания древних людей нашли на Алтае

Следы обитания предположительно денисовского человека обнаружили в пещере Козья на Алтае, об этом свидетельствует набор найденных каменных орудий, сообщил заведующий отделом археологии каменного века Института археологии и этнографии Михаил Шуньков.

Следы пребывания, вероятнее всего, денисовского человека были обнаружены археологами в пещере Козья на Алтае — в 100 километрах от Денисовой пещеры. Пещера была обитаема в конце среднего палеолита — между 60 тысяч и 50 тысяч лет назад.

«Там найдена небольшая пещера, которая служила для первобытного человека временным охотничьим лагерем. Это несомненно — по мощности культурного слоя, по набору костей животных, орудийному набору и так далее… Пещера находится между двумя, так скажем, культурными явлениями (денисовцами и неандертальцами). По составу каменного инвентаря ближе всего к денисовцам. На основе археологических данных мы можем говорить, что, скорее всего, здесь были денисовцы», — сказал ТАСС Шуньков.

Находка в пещере Козья Фото: © пресс-служба Института археологии и этнографии СО РАН

Кроме того, в пещере был найден костный образец — ученые считают, что это может быть фрагмент зуба. Образцы ДНК в настоящее время отправлены на анализ в Институт Макса Планка в Германии. Ученые планируют дальнейшее исследование Козьей пещеры.