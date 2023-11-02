НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Еще одну пещеру со следами обитания древних людей нашли на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
195 0

Следы обитания предположительно денисовского человека обнаружили в пещере Козья на Алтае, об этом свидетельствует набор найденных каменных орудий, сообщил заведующий отделом археологии каменного века Института археологии и этнографии Михаил Шуньков.

Следы пребывания, вероятнее всего, денисовского человека были обнаружены археологами в пещере Козья на Алтае — в 100 километрах от Денисовой пещеры. Пещера была обитаема в конце среднего палеолита — между 60 тысяч и 50 тысяч лет назад.

«Там найдена небольшая пещера, которая служила для первобытного человека временным охотничьим лагерем. Это несомненно — по мощности культурного слоя, по набору костей животных, орудийному набору и так далее… Пещера находится между двумя, так скажем, культурными явлениями (денисовцами и неандертальцами). По составу каменного инвентаря ближе всего к денисовцам. На основе археологических данных мы можем говорить, что, скорее всего, здесь были денисовцы», — сказал ТАСС Шуньков.

Находка в пещере Козья
Находка в пещере Козья
Фото: © пресс-служба Института археологии и этнографии СО РАН

Кроме того, в пещере был найден костный образец — ученые считают, что это может быть фрагмент зуба. Образцы ДНК в настоящее время отправлены на анализ в Институт Макса Планка в Германии. Ученые планируют дальнейшее исследование Козьей пещеры.

Еще по теме
Демонстратор сверхзвукового самолета создадут в Новосибирске
Россия анонсировала стратосферный прыжок на Северный полюс
Геолог рассказал о расширении дна Мирового океана
Ученые воссоздали древнеегипетский «аромат вечности»
смотреть все
Наука #Наука #Алтайский край
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Балансировка и штраф: что стоит знать про переобувку колес
Фильм-сказка «По щучьему велению» сорвал куш в прокате
Актер Дмитрий Назаров вернулся в Россию и лишился заработка
Силовики погасили беспорядки в аэропорту Махачкалы
Обсуждение (0)
Картина дня
Папа Римский заявил о наступлении «очень темных времен»
Путин отозвал ратификацию договора о ядерных испытаниях
Сенатор США увидел отличный момент для переговоров по Украине
«Почта России» начнет бесплатно доставлять товары из Ozon
О самом главном
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Главные минусы зарплаты «в конверте»
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Все статьи
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Топ комментариев

MuCbE

Причем тут христиане? Мусульманско-иудейская.

MuCbE

Ну Украине ударили так что она 50% населения потеряла и находится на жизнеобеспечении от США

corrector

Наивные романтики, им только сериалы снимать..Когда дело доходит до реальности нет сильнее русского...

Asd10

Так вот откуда у тебя русофобия то... Получил по соплями и обиделся?? 🤣