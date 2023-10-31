Команда Telegram представила масштабное обновление мессенджера — среди нововведений улучшенные способы ответа на сообщения, новые настройки для ссылок в чатах и дополнительные опции для персонализации аккаунта. Собрали главные изменения.

Чтобы получить доступ к новым функциям, необходимо обновить Telegram обновился до версии 4.11 для персональных компьютеров и до версии 10.2 для мобильных устройств на Android и iOS, а также для компьютеров на macOS.

Для проверки текущей версии Telegram на устройстве необходимо перейти в раздел «Настройки» и выбрать «О Telegram» или аналогичный пункт в зависимости от вашей платформы. Здесь будет отображаться версия приложения, установленная на вашем устройстве.

Ответы 2.0

Теперь пользователи могут отвечать не на целое сообщение, а цитировать определенную его часть. При клике на цитату будет открываться полный текст. Для этого достаточно выделить фрагмент текста и выбрать пункт «Цитировать».

<br>

Также Telegram разрешил отправлять ответы на сообщения в другие чаты, это упрощает перенос обсуждения в более подходящей группе. Нужно нажать «Ответить», а затем над полем для ввода текста выбрать в меню «Ответить в другом чате» и найти нужный чат.

Нажатие на цитируемый текст откроет исходное сообщение из того чата, откуда оно было изначально отправлено, если у пользователя есть к нему доступ.

Кроме этого, появились цитаты внутри сообщения. Можно не только отвечать на часть сообщения, но и вставлять цитаты в текст. Цитируемых фрагментов может быть несколько, они будут «подсвечены» в тексте визуально.

Предпросмотр ссылок

С обновлением появилась возможность менять предпросмотр ссылок в сообщениях. Теперь можно выбирать расположение области предпросмотра (над или под текстом), изменять размер изображения в ссылке, а также выбирать ссылку для предпросмотра, если в сообщении их несколько.

Переходить по ссылкам стало проще — теперь для этого достаточно нажать в любой точке области предпросмотра.

Также появилось контекстное меню для управления новыми функциями мессенджера, оно доступно во время ответа на сообщение, его пересылки или добавления ссылки.

Новые истории

Telegram расширил функционал своих историй — у них появилась возможность перематывать их вперед или назад. Для этого нужно зажать экран пальцем, а потом провести вправо или влево. Это удобно, если пользователь пропустил какой-то момент и хочет его пересмотреть.

<br>

При создании истории с использованием фронтальной камеры теперь доступен режим вспышки. Чтобы ее включить, необходимо нажать на значок молнии перед началом съемки. Для настройки яркости и цвета достаточно зажать значок и провести пальцем вверх или вниз.

Персональные цвета аккаунта

Пользователи Telegram с подпиской Premium могут выбрать персональный цвет для своего аккаунта. Он будет отображаться в различных элементах интерфейса, включая имя пользователя в группах, а также отправленные ссылки и цитаты сообщений в ответах.

Чтобы настроить персональные цвета, нужно перейти в меню «Настройки» и выбрать «Настройки чатов» на Android или «Оформление» на iOS. После этого нажать на «Изменить цвет имени» и выбрать желаемый цвет.

Новый функционал также доступен каналам, которые достигли уровня 5 или выше, собрав достаточное количество голосов от подписчиков. Однако голосовать за канал могут только пользователи с подпиской Premium.