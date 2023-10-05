НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Назван обладатель Нобелевской премии по литературе

Источник:
Sibnet.ru
311 0

Нобелевская премия по литературе 2023 года присуждена норвежскому драматургу Юну Фоссе. Награду вручили за «новаторские пьесы и прозу, которые позволяют высказать неизъяснимое», следует из трансляции церемонии награждения.

Обычно предугадать обладателя Нобелевской премии по литературе тяжелее всего — решения жюри зачастую бывают неожиданными, победителя становятся малоизвестные авторы. В этом году у букмекеров была другая тройка фаворитов.

Так, на первом месте уже несколько лет подряд японский писатель Харуки Мураками. На втором месте в рейтинге букмекеров была китайская писательница-авангардистка Дэн Сяохуа, пишущая под псевдоним Цань Сюэ. Замыкал тройку австралийский прозаик Джеральд Марнейн.

В 2022 году Нобелевскую премию получила француженка Анни Эрно. Ее автобиографичные романы посвящены женщинам из среднего класса, пытающимся совместить семью и карьеру и отстоять свои права.

Из русских писателей Нобелевскую премию получили пятеро — Михаил Шолохов, Иван Бунин, Борис Пастернак, Александр Солженицын, Иосиф Бродский.

Еще по теме
Вышел новый роман Пелевина
Стала известна дата выхода новой книги Пелевина
Сапковский напишет продолжение «Ведьмака»
Умер писатель Кормак Маккарти
смотреть все
Культгид #Культура
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Внук Пугачевой Никита Пресняков в США превратился в параноика
Песня про политику России Гарика Харламова спровоцировала скандал
Вторичное жилье подешевеет
Появилось новое видео Пригожина
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль отказался комментировать уход флота из Севастополя
Шойгу сообщил о формировании девяти резервных полков
Назван обладатель Нобелевской премии по литературе
Техника Xiaomi снова заработала в России
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Самое обсуждаемое
44
Неформальный старт президентской кампании наметили на ноябрь
35
Кремль оценил идею Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью
30
Германия отправила на Украину вместе с танками немецкие экипажи
25
Кадыров поддержал Симоньян после хейта за взрывы над Сибирью
23
Экс-советник Пентагона заявил о подготовке России к наступлению