Назван обладатель Нобелевской премии по литературе

Нобелевская премия по литературе 2023 года присуждена норвежскому драматургу Юну Фоссе. Награду вручили за «новаторские пьесы и прозу, которые позволяют высказать неизъяснимое», следует из трансляции церемонии награждения.

Обычно предугадать обладателя Нобелевской премии по литературе тяжелее всего — решения жюри зачастую бывают неожиданными, победителя становятся малоизвестные авторы. В этом году у букмекеров была другая тройка фаворитов.

Так, на первом месте уже несколько лет подряд японский писатель Харуки Мураками. На втором месте в рейтинге букмекеров была китайская писательница-авангардистка Дэн Сяохуа, пишущая под псевдоним Цань Сюэ. Замыкал тройку австралийский прозаик Джеральд Марнейн.

В 2022 году Нобелевскую премию получила француженка Анни Эрно. Ее автобиографичные романы посвящены женщинам из среднего класса, пытающимся совместить семью и карьеру и отстоять свои права.

Из русских писателей Нобелевскую премию получили пятеро — Михаил Шолохов, Иван Бунин, Борис Пастернак, Александр Солженицын, Иосиф Бродский.