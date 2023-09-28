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Путин раскрыл главные преимущества России

Источник:
ТАСС
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Российское государство в состоянии само решить все свои проблемы, несмотря на ожидания ее оппонентов, заявил президент Владимир Путин на встрече с избранными в сентябре главами и губернаторами регионов страны.

По его словам, «вопросов очень много», однако у России есть все возможности для решений, которые удивят тех, кто ожидал быстрого обрушения российской государственности после введения санкций.

Путин подчеркнул, что экономика России набирает темп, промышленность работает лучше прежнего, сельское хозяйство ставит новые и новые рекорды, строительство развивается лучше, чем это было во времена СССР.

Глава государства также отметил, что избранные главы регионов показали достойный результат. «В регионах, где руководители определяются через прямое голосование, уверенно победили в первом туре. Или получили широкую поддержку в региональных законодательных собраниях», — уточнил Путин.

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Политика #Россия
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cre

Вспомнилось:- Сколько букв "н" в слове "Таллин"?- Ни одной, потому что это Ревель.

STRYKER9800

Уже почти четверть века требует! И что с него полку?

MuCbE

Заголовок укросми - "Тысячи тонн боеприпасов было потрачено для поражения российских ракет".

Root_in

На моей памяти это уже раз 7))))