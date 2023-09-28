Путин раскрыл главные преимущества России

Российское государство в состоянии само решить все свои проблемы, несмотря на ожидания ее оппонентов, заявил президент Владимир Путин на встрече с избранными в сентябре главами и губернаторами регионов страны.

По его словам, «вопросов очень много», однако у России есть все возможности для решений, которые удивят тех, кто ожидал быстрого обрушения российской государственности после введения санкций.

Путин подчеркнул, что экономика России набирает темп, промышленность работает лучше прежнего, сельское хозяйство ставит новые и новые рекорды, строительство развивается лучше, чем это было во времена СССР.

Глава государства также отметил, что избранные главы регионов показали достойный результат. «В регионах, где руководители определяются через прямое голосование, уверенно победили в первом туре. Или получили широкую поддержку в региональных законодательных собраниях», — уточнил Путин.