Составлен топ лучших смартфонов сентября

Пятнадцатое поколение iPhone, ремонтопригодный Fairphone 5, раскладушки Oppo и Techno вошли в подборку лучших смартфонов сентября по версии специализированного издания 4PDA.

Открыли топ iPhone 15 и iPhone 15 Plus — они получили новые экраны, камеру на 48 Мп, универсальный разъема USB Type-C.

Флагманские iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max выделаются титановым корпусом, первым в мире 3-нанометровым процессором A17 Pro, прокаченными камерами, например, можно переключаться между тремя фокусными расстояниями.

Подробнее об iPhone 15

Fairphone 5 — свежее поколение смартфона, предлагающего длительную техподдержку и простоту ремонта. Модель оснастили 6,46-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 90 Гц и процессором промышленного уровня Qualcomm QCM6490. Все камеры имеют разрешение 50 Мп.

В список лучших смартфонов сентября также попали флагманский Huawei Mate 60 Pro+, Realme GT5, Redmi Note 13 Pro+, Sony Xperia 5 V, складные Huawei Mate X5, Oppo Find N3 Flip и Tecno Phantom V Flip.