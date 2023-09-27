Представлена технология NearLink: Bluetooth и Wi-Fi уйдут в прошлое?

Китайская компания Huawei представила новейшую разработку в области беспроводной связи — технологию NearLink, которая объединяет преимущества Wi-Fi и Bluetooth. Как работает NearLink и сможет ли она заменить популярные стандарты?

NearLink использует те же физические принципы, что и Bluetooth с Wi-Fi, однако позволяет передавать данные на короткие расстояния с более высокой скоростью и низким энергопотреблением.

Как работает NearLink

Разработчики утверждают, что NearLink знаменует значительный шаг вперед в области беспроводной передачи данных. Созданный китайцами протокол вобрал в себя сильные стороны как Bluetooth, так и Wi-Fi.

Ключевые характеристики NearLink:

Передача файлов по NearLink в шесть раз быстрее, чем по Bluetooth.

Задержка в 30 раз ниже.

Энергоэффективность на 60% выше.

NearLink позволяет одновременно подключать более 50 устройств. Bluetooth пятого поколения поддерживает только семь подключений.

NearLink обладает вдвое большей площадью покрытия по сравнению с Bluetooth.

Первым продуктом с поддержкой технологии NearLink стал флагманский смартфон Huawei Mate 60, презентация которого прошла в конце августа. Также NearLink будет интегрирован в фирменную операционную систему HarmonyOS и другие устройства Huawei.

В перспективе NearLink должна полностью заменить Bluetooth и частично Wi-Fi. Huawei отмечает, что протокол позволит устройствам экосистемы HarmonyOS быстро и на высокой скорости обмениваться данными.

Первое поколение Bluetooth появилось в 1998 году. На сегодня основной является пятая спецификация Bluetooth, представленная в 2016 году. Радиус передачи увеличился до 300 метров, а скорость выросла до 48 Мбит/с.

При этом NearLink планируется продвигать не только в системах умного дома — стандарт будет использоваться на всех устройствах с HarmonyOS на борту, включая планшеты и ноутбуки. К проекту уже подключились порядка 300 компаний, уточнили разработчики.

Какие перспективы NearLink

Большинство компаний, которые заявили о поддержке нового протокола, базируются в Китае. В частности, крупнейшими партнерами Huawei в создании NearLink стали Hisense, Lenovo, Honor и тайваньский Mediatek.

При этом глобальные игроки на рынке — Intel, Qualcomm, AMD и NVIDIA, от которых напрямую зависит сохранение лидерства Bluetooth и Wi-Fi, пока не присоединились к проекту. По всей видимости, они опасаются сотрудничать с компанией, против которой введены санкции США.

смартфон Huawei Mate 60 с поддержкой NearLink Фото: © Huawei

Операционной системе HarmonyOS, в которую встроят поддержку NearLink, уже четыре года, однако ее популярность за пределами Китая минимальна. Huawei была вынуждена начать ее разработку из-за ограничений, введенных американским правительством.

Смартфоны и планшеты Huawei на Android в результате лишились поддержки популярных сервисов — таких как магазина приложений Google Play, видеосервиса YouTube, почты Gmail. HarmonyOS стала попыткой вернуть устройствам полноценную функциональность.

В условиях сохранения санкций NearLink может повторить судьбу HarmonyOS и остаться китайским «эксклюзивом». Однако если технические преимущества протокола окажутся очень значительными выход NearLink на мировой рынок рано или поздно состоится.