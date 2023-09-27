Путин потребовал разобраться с ценами на бензин

Президент России Владимир Путин поручил правительству «плотнее работать» с компаниями для стабилизации цен на бензин и дизельное топливо.

«Цены растут, компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя (топливо) на экспорт. Все понятно. Они свою работу выполняют, а мы — свою, правительство должно делать другую работу», — сказал Путин на совещании с членами кабмина.

Цены на бензин и дизель продолжают расти, несмотря на принятые меры, констатировал президент.

«Будем рассчитывать, что предлагаемые меры сработают, но с компаниями надо плотнее работать, чтобы они тоже свою ответственность понимали», — подчеркнул Путин.

При этом глава государства добавил, что экономика компаний важна, «это курица, которая приносит золотые яйца».

Правительство временно ограничило экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Это поможет насытить внутренний топливный рынок, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей.