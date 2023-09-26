Медведев припугнул НАТО неизбежным конфликтом

России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Мы готовы, хотя результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

В качестве аргументов он привел чествование в канадском парламенте пособника гитлеровской Германии, поставки Украине американских танков из арсеналов НАТО и обещания поставок ракет большей дальности.

Замглавы Совбеза также подчеркнул, что Североатлантический альянс превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера.