Windows 11 избавит от необходимости вводить пароли в интернете

Windows 11 получит очередное функциональное обновление, которое привнесет в операционную систему поддержку ключей Passkeys — это позволит пользователям отказаться от использования обычных паролей.

Благодаря поддержке ключей Passkeys авторизация на сайтах станет возможной без символьного пароля. Его заменит отпечаток пальца, скан лица или PIN-код устройства. Ожидается, что новая функция станет доступна с 26 сентября.

После обновления Windows 11 сможет создавать, управлять и хранить ключи Passkeys, а также использовать их для авторизации на совместимых ресурсах. Ключи Passkeys в Windows создаются с помощью инструмента Windows Hello.

Passkeys могут использоваться только на сайтах, в приложениях и сервисах, в которых поддерживается механизм аутентификации WebAuth. В перспективе такие ключи полностью заменят пароли и станут новым общепринятым стандартом.