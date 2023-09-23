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Windows 11 избавит от необходимости вводить пароли в интернете

Источник:
The Verge
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Windows 11 получит очередное функциональное обновление, которое привнесет в операционную систему поддержку ключей Passkeys — это позволит пользователям отказаться от использования обычных паролей.

Благодаря поддержке ключей Passkeys авторизация на сайтах станет возможной без символьного пароля. Его заменит отпечаток пальца, скан лица или PIN-код устройства. Ожидается, что новая функция станет доступна с 26 сентября.

После обновления Windows 11 сможет создавать, управлять и хранить ключи Passkeys, а также использовать их для авторизации на совместимых ресурсах. Ключи Passkeys в Windows создаются с помощью инструмента Windows Hello.

Passkeys могут использоваться только на сайтах, в приложениях и сервисах, в которых поддерживается механизм аутентификации WebAuth. В перспективе такие ключи полностью заменят пароли и станут новым общепринятым стандартом.

Тема: Человек и компьютер
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