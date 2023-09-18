Новый сериал «Папины дочки» стартует на СТС

Перезапуск сериала «Папины дочки» со старыми героями и новой историей стартует с понедельника, 18 сентября, на канале СТС.

В новом сериале главным героем станет Веник со своими дочками. В годовщину свадьбы Даша бросает семью, оставив прощальное письмо, и на многодетного отца ложится вся ответственность, как когда-то на Сергея Васнецова.

По сюжету, у Веника четыре дочери: Лиза (Вита Корниенко), Диана (Ева Смирнова), Арина (Полина Айнутдинова) и Соня (Полина Денисова).

Среди уже знакомых зрителю персонажей на экран вернутся Галина Сергеевна, Маша, Сергей и Людмила Васнецовы, Антонина Семеновна, Пуговка.

Премьера новых «Папиных дочек» состоится в понедельник, 18 сентября, в 19.00. В день премьеры зрители увидят три новых серии.