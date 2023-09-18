НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Новый сериал «Папины дочки» стартует на СТС

Источник:
Sibnet.ru
280 1

Перезапуск сериала «Папины дочки» со старыми героями и новой историей стартует с понедельника, 18 сентября, на канале СТС.

В новом сериале главным героем станет Веник со своими дочками. В годовщину свадьбы Даша бросает семью, оставив прощальное письмо, и на многодетного отца ложится вся ответственность, как когда-то на Сергея Васнецова.

По сюжету, у Веника четыре дочери: Лиза (Вита Корниенко), Диана (Ева Смирнова), Арина (Полина Айнутдинова) и Соня (Полина Денисова).

Среди уже знакомых зрителю персонажей на экран вернутся Галина Сергеевна, Маша, Сергей и Людмила Васнецовы, Антонина Семеновна, Пуговка.

Премьера новых «Папиных дочек» состоится в понедельник, 18 сентября, в 19.00. В день премьеры зрители увидят три новых серии.

Еще по теме
Имя Лободы исключили из эфира Первого канала
Кучера выбил американца с шоу «Новые звезды в Африке»
Фильм «Доктор»: последнее слово Пускепалиса на экране
Стали известны участники третьего выпуска шоу «Голос. Уже не дети»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Победительница «Голос. Дети 7» повторила успех на новом шоу
Стали известны участники третьего выпуска шоу «Голос. Уже не дети»
Стартовал второй сезон сериала «Зимородок»
Покорившая всех «Кукушкой» девочка вернулась в «Голос. Уже не дети»
Обсуждение (1)
Топ комментариев

-Керя-

Англосаксы этого и хотят что бы Славян по меньше было на свете...

Kukuh88

Боюсь водитель этого автобуса может неожиданно скопытиться и его автобус слетит с трассы.

GammiPluh

Он там еще раз на пианино сыграет

Kukuh88

Наверное кнопка выключения стелс-режима нажать забыли, самолет так в ангаре и стоит. Не могут же разработки...