Первые беспилотники для «Почты России» изготовят в Новосибирске

Первые серийные экземпляры беспилотного самолета «Партизан», которые разрабатываются в Новосибирске, планируется изготовить для «Почты России», рассказал руководитель проектной группы воздушных средств Фонда перспективных исследований (ФПИ) Ян Чибисов.

«Пилотная серия — в планах "Почте России", установочный план — шесть «Партизан» для опытного применения. Дальше — больше. Первая партия рассматривается для гражданского применения в рамках проекта беспилотной аэродоставки грузов», — сказал РБК в ходе форума «Технопром-2023» Чибисов.

Производство планируют начать в научно-производственном центре, который появится на территории Новосибирской области.



«Партизан» — беспилотный самолет короткого взлета и посадки. Создается на базе ТВС-2МС (модернизированный Ан-2). Технология заключается в активном обдуве крыла распределенной винто-моторной группой, которая представляет собой ряд электрических двигателей.

Предполагается, что максимальная взлетная масса самолета составит 3,4 тонны, он будет способен перевозить полезную нагрузку до 1 тонны на расстояние до 1 тысячи километров. Специалисты СибНИА рассчитывали собрать «Партизан» к концу 2022 года, однако сроки перенесли из-за замены импортных узлов и агрегатов на отечественные.