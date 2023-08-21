Комплекс подавления малых беспилотников разработали в России

Специалисты Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) представили инновационную защиту от беспилотных летательных аппаратов. Она позволит бороться с дронами с помощью электромагнитного поля.

В рамках события «Архипелаг 2023», ТГТУ анонсировал новый проект в технологиях защиты от малых винтокрылых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Их инновационная система обеспечивает эффективную блокировку дронов.

Новая технология представляет собой программно-аппаратный комплекс (ПАК), использующий электромагнитное поле для препятствия работе беспилотников в заданной зоне. Лидер проекта, Роман Карих, пояснил RT, что система способна генерировать помехи в зависимости от типа и класса конкретного БПЛА, включая широкополосные помехи.

Карих подчеркнул, что новинка позволит значительно снизить риски несвоевременного подавления беспилотных аппаратов, что важно для различных сфер применения. Особенность ПАКа — высокая эффективность при низком энергопотреблении, что делает его более экономически выгодным вариантом по сравнению с аналогами.

Эксперты университета подчеркнули, что перспективы выхода на рынок зависят от получения дополнительных средств. Уже имеется опытный образец системы, что говорит о реальной перспективе внедрения этой инновации в индустрию.