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Комплекс подавления малых беспилотников разработали в России

Источник:
Sibnet.ru
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Дрон над городом
Фото: © Goh Rhy Yan / Unsplash License

Специалисты Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) представили инновационную защиту от беспилотных летательных аппаратов. Она позволит бороться с дронами с помощью электромагнитного поля. 

В рамках события «Архипелаг 2023», ТГТУ анонсировал новый проект в технологиях защиты от малых винтокрылых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Их инновационная система обеспечивает эффективную блокировку дронов.

Новая технология представляет собой программно-аппаратный комплекс (ПАК), использующий электромагнитное поле для препятствия работе беспилотников в заданной зоне. Лидер проекта, Роман Карих, пояснил RT, что система способна генерировать помехи в зависимости от типа и класса конкретного БПЛА, включая широкополосные помехи.

Карих подчеркнул, что новинка позволит значительно снизить риски несвоевременного подавления беспилотных аппаратов, что важно для различных сфер применения. Особенность ПАКа — высокая эффективность при низком энергопотреблении, что делает его более экономически выгодным вариантом по сравнению с аналогами.

Эксперты университета подчеркнули, что перспективы выхода на рынок зависят от получения дополнительных средств. Уже имеется опытный образец системы, что говорит о реальной перспективе внедрения этой инновации в индустрию.

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Топ комментариев

DRAGONWAY

Это в каких же условиях F-16 может уровняться с Су-35? На земле?

mosquito__2010

Хороший вопрос. Типичная тактика западных мерзавцев - прикрываясь гражданской инфраструктурой создают...

mosquito__2010

Этот тип когда нибудь что нибудь говорил подобное об аллее ангелов в Донецке и о том какие именно процессы...

Nik3316

будут выведены из эксплуатации(тобишь старье)... когда страна перейдет на более современные F-35чую ВСУ...