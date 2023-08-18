Mary Gu променяла пафосную вечеринку на Похвистнево

Певица Mary Gu отметила 30-летие 17 августа, вместо вечеринки со звездными коллегами артистка уехала в родной город Похвистнево (Самарская область) к бабушке.

«Мы едем жарить крылышки и пить бабушкину настойку в беседочку на берегу пруда. Это вам не пафосная вечеринка в блестючках с кучей СМИ, это Похвистнево, малышки», — написала Mary Gu в телеграм-канале.

Певица отметила, что отмечать 30-летие с человеком (бабушкой), который сделал для нее больше, чем все остальные, — по-настоящему хорошая идея.

Когда Марии было 11 лет, ее мать приговорили к тюремному заключению за хранение и сбыт наркотиков. Опекунство над девочкой взяла ее бабушка.