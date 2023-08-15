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Арестованное имущество Блиновской оценили в 64 млрд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Елены Блиновской

Елена Блиновская не оплатила налоговый долг в 918 миллионов рублей, в то время как у нее арестовали имущество общую сумму в 64 миллиарда рублей.

О том, что арестованное имущество Блиновкой оценивается в 64 миллиарда рублей, сообщила адвокат Наталия Сальникова во время заседания общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», сообщает РИА Новости.

Для сравнения,64 миллиарда рублей — это в разы больше годового бюджета топа российских рекламодателей за 2022 год — Сбера (16 миллиардов), Яндекса (10,4 миллиарда), Озона (8,4 миллиарда).

Мать «Марафона желаний» Блиновская обвиняется в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Она находится под домашним арестом до 26 октября.

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