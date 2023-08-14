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Депутат заявил, что россиянам плевать на курс доллара

Источник:
Sibnet.ru
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Большинство населения России не интересует соотношения курса рубля и доллара, ему на это «наплевать», заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я за соотношением рубль-доллар слежу, исходя из своей работы. С точки зрения большинства населения наплевать на это соотношение. Ситуация находится под контролем государства», — цитирует URA.RU Аксакова.

Аксаков рассказал, что его регион — Чувашия — живет полноценной жизнью, предприятия работают, люди получают зарплату, и «нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 рублям».

«Страна живет нормальной жизнью. Такого состояния позитивного развития я не наблюдал в современной России после Советского Союза никогда», — считает депутат.

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