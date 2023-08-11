Российские ученые ускорили беспроводную передачу данных в три раза

Исследователи из России и Китая совместно разработали инновационные протоколы для повышения эффективности передачи данных в высокочастотных беспроводных сетях. Новинка позволила ускорить соединение в 3-3,5 раза.

Новые межуровневые протоколы, разработанные учеными, учитывают особенности физического канала передачи данных и обмена между абонентами, сообщается в статье ученых НИУ ВШЭ в журнале IEEE Communications Surveys & Tutorials.

Одной из ключевых находок стал протокол xStream, созданный экспертами Института проблем передачи информации РАН. Он обещает существенное улучшение производительности в высокочастотных беспроводных системах.

Применение этих межуровневых протоколов позволит увеличить скорость передачи данных в 3-3,5 раза через высокочастотные беспроводные каналы. Исследования проведены в рамках тестов и подтверждают перспективность и потенциал применения этих протоколов в будущих беспроводных сетях.