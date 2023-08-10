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Россияне распробовали легальные видеосервисы

Источник:
Sibnet.ru
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Wink. Просмотр кинофильмов
Wink. Просмотр кинофильмов
Фото: © Sibnet.ru

Российский рынок онлайн-кинотеатров продолжает демонстрировать внушительный рост, подтверждая интерес к легальному и удобному способу просмотра кино. Число сервисов в России продолжает увеличиваться, а восьми платформам удалось преодолеть отметку в 1 миллион активных пользователей.

Исследование Telecom Daily показало, что наибольшей популярностью обладают подписки на «Кинопоиск», «Иви» и Okko. Они оказались лидерами в привлечении аудитории, предоставляя разнообразный контент и удобные условия подписки.

Количество пользователей онлайн-кинотеатров увеличилось на 41% за последний год, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы исследования. Число постоянных пользователей, выбравших платные подписки, значительно выросло — с 16,5 миллиона до 24,2 миллиона человек.

По данным рейтинга, лидерами среди российских онлайн-кинотеатров остаются «Кинопоиск», «Иви» и Okko. Эти платформы получили высокие оценки пользователей.

Аналитики связывают рост популярности легальных онлайн-кинотеатров с появлением оригинальных проектов, специальных акций и усовершенствованием интерфейсов. Эти факторы сделали пользовательский опыт более увлекательным и удовлетворительным.

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