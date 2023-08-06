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Windows 11 получила скрытую функцию восстановления

Источник:
Neowin
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Новая сборка операционной системы Windows 11 под номером 23516 получила скрытую функцию восстановления. Ее обнаружили энтузиасты.

Функция восстановления системы получила название «Fix problems using Windows Update» («Исправить проблемы с помощью Центра обновлений»). После запуска инструмент загружает свежую версию установленной на компьютере сборки.

Активировать функцию можно с помощью утилиты ViveTool или собственного инструмента от Microsoft под названием StagingTool, который предназначен для тонкой настройки Windows 11.

Эксперты отмечают, что новая функция восстановления может быть полезна пользователям, которые решают проблемы в работе операционной системы ее переустановкой, так как фактически после ее активации Windows переустанавливается с сохранением данных.

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Топ комментариев

nicollaich

И радуйтесь. Цеивроппа с ЯО-как примат с гранатой.

slavaynin

Ну там и продолжительность жизни выше.

pepelmetal

Ух как грозно, выпей отварчику теперь

TOJlCTblN

Она и без ЯО как обезьяна с гранатой!