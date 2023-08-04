Представлен «Москвич 6»: как выглядит и сколько стоит

Столичный автозавод «Москвич» официально представил новую модель — «Москвич 6». Выставочный экземпляр разместили в Центре международной торговли на Красной Пресне. Как выглядит новый российский автомобиль и что о нем известно?

«Москвич 6» Фото: © пресс-служба мэрии Москвы

«Москвич 6» — локализованная модель Sehol A5 Plus, которую выпускает китайская компания JAC. В КНР название модели звучит как «Черный рыцарь», цифровое наименование предназначено для экспортных рынков.

«Шестерку» будут выпускать в Москве по методу крупноузловой сборки — при такой схеме готовые машины разбираются в Китае и перевозятся в Россию, после чего снова собираются с небольшими доработками. Новинку можно будет выбрать из пяти цветов: красного, белого, синего, черного и серого.

Каким будет «Москвич 6»

Новый флагман столичного автозавода — седан С-класса, в котором представлены такие модели, как Skoda Octavia, Toyota Corolla, Hyundai Elantra. По своим габаритам «Москвич 6» крупнее их, что дает больше комфорта при размещении пассажиров.

Длина модели 4780 миллиметров, ширина 1820 миллиметров, высота — 1492. Объем багажника варьируется от 540 литров в обычном состоянии до 1650 литров при сложенном заднем ряде сидений.

Максимальная скорость автомобиля — 170 километров в час, расход горючего около 7 литров на 100 километров. В зависимости от версии предусмотрено два вида трансмиссий — шестиступенчатая роботизированная коробка передач DCT или вариатор CVT.

Чем отличаются комплектации

На российском рынке «Москвич 6» будет продаваться в трех комплектациях: «Стандарт», «Комфорт» и «Престиж», пишет «Российская газета». Начальная версия получит 136-сильный двигатель объемом 1,5 литра, в более дорогих версиях мощность мотора с турбонаддувом составит 174 лошадиных сил.

Базовая комплектация получит кондиционер, мультимедийную систему с 10-дюймовым экраном, шесть динамиков. Также предусмотрена камера заднего вида. В комплектации «Комфорт» добавится круговой обзор.

В максимальном исполнении «Москвич 6» оснастят системой контроля слепых зон, системой предупреждения о безопасном открывании дверей, электрической регулировкой сидения водителя.

Также в комплектации «Престиж» в автомобиль установят электропривод двери багажника, аудиосистему с восьмью динамиками, панорамную крышу с электроприводом, мультимедийный экран с поддержкой Bluetooth, Android Auto и Apple CarPlay.

Сколько будет стоить

Модель появится в продаже в сентябре 2023 года. Сейчас «Москвичами» торгуют 55 автосалонов, работающих в 25 городах. Пресс-служба автозавода уточняет, что в скором времени к ним добавятся официальные дилеры еще в 16 городах.

Российская цена «Москвича 6» пока не раскрывается. В Китае самая доступная комплектация Sehol A5 Plus стоит от 99 тысяч юаней — по текущему курсу это порядка 1,3 миллиона рублей. При этом самая дорогая версия китайского авто обойдется в 192 тысячи юаней, что в переводе на рубли составляет 2,5 миллиона.

С учетом того, что после локализации на заводе китайской модели JAC JS4 под названием «Москвич 3» российская версия автомобиля стала стоить примерно в два раза дороже, можно предположить, что начальные версии «Москвич 6» будут стоить около 2 миллионов рублей.