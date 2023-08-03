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Собчак проверят на оправдание терроризма за интервью с Паниным

Источник:
Sibnet.ru
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Ксения Собчак и Алексей Панин
Фото: © кадр из видео на YouTube-канале «Осторожно: Собчак»

«Лига безопасного интернета» попросила Следственный комитет России проверить интервью актера Алексея Панина журналистке Ксении Собчак, в котором он «публично призывает к развалу России и убийству президента России Владимира Путина». Собчак заявила, что все «террористические» высказывания были перекрыты.

Интервью с Паниным было опубликовано на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» 31 июля. «В этом интервью иностранный агент делает целый ряд заявлений, в частности, призывает к развалу России, убийству президента России Владимира Путина», — написала глава Лиги Екатерина Мизулина в телеграм-канале.

По ее словам, «этот букет заявлений иностранного агента подпадает под целый ряд составов уголовных преступлений», причем к «ответственности за оправдание терроризма» могут привлечь и распространителя этого интервью.

Собчак отреагировала на слова Мизулиной, заявив, что ее дело как журналиста — «раскрыть полностью героя и его взгляды, его мотивацию».

«Продолжаю настаивать на своем: брать интервью можно / нужно и у маньяков, и у антигероев. Интервью — это не медаль почета, это попытка понять взгляды разных людей», — написала журналистка в телеграм-канале.

Она отметила, что выпуск монтировался при участии команды юристов, все «террористические высказывания» были перекрыты, а «плашки “редакция осуждает подобные высказывания” стоят под всеми подобными утверждениями».

Панин известен по фильмам «ДМБ», «Звезда», «Жмурки» и сериалу «Солдаты». В 2014 году актер поддержал присоединение Крыма к России, но позднее извинялся за это в своих соцсетях. Сейчас живет в Испании.

В начале мая на Панина завели уголовное дело о публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Поводом стали слова актера, «оправдывающие теракт на Крымском мосту.

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