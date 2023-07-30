НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Лагеря отдыха Алтая проверят после отравления детей

Источник:
Sibnet.ru
290 1
Фото: © СУСК по РА

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин после массового отравления детей в лагере «Горный Орленок» поручил проверить все лагеря региона.

Накануне сообщалось, что в лагере отравились 67 детей и двое взрослых. Уточнялось, что им оказана медицинская помощь. Всех заболевших изолировали для медицинского наблюдения.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), проверку начала прокуратура. Решается вопрос о закрытии лагеря.

Минздрав региона сообщил, что у всех детей заболевание отмечено в легкой степени. В то же время глава региона потребовал провести массовые проверки и не допустить подобных случаев в других лагерях.

«Поручаю региональным Минобрнауки и Минтруда в самое ближайшее время запланировать выезды во все функционирующие детские лагеря, проверить работу пищеблоков, соблюдение санитарных норм и другие вопросы безопасности. Аналогичную работу необходимо провести администрациям города и районов, на территории которых находятся муниципальные лагеря», – написал на своих страницах в соцсетях Хорохордин.

Вопросы безопасности детей – это безусловный приоритет, который требует внимания и ответственности всех сторон, заявил он и потребовал докладывать ему незамедлительно о результатах выездов.

«Повторение таких инцидентов недопустимо ни при каких условиях», – подчеркнул Хорохордин.

Еще по теме
Семь человек погибли на пляже в Марий Эл из‑за урагана
Опубликовано видео падения беспилотника на Москву‑Сити
Украинские беспилотники повредили здания Москва‑Сити
Дети на Алтае массово отравились в лагере
смотреть все
ЧП #Происшествия #Здоровье #Республика Алтай
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Microsoft провела массовую блокировку консолей Xbox
«Удары возмездия»: Россия применила на Украине новую тактику
Запад приказал Украине взять Крым
Путин заявил о готовности к военному столкновению с НАТО
Обсуждение (1)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Расположить к себе: пять приемов приятного общения
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
52
США отказались от переговоров с Россией
46
Запад оказался автором плана провального наступления ВСУ
44
Путин заявил, что Россия простила Африке долг в $23 млрд
33
Ким Чен Ын показал Шойгу северокорейские супербеспилотники
31
Российский танк расправился с двумя танками и пятью БТР ВСУ