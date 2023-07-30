Лагеря отдыха Алтая проверят после отравления детей

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин после массового отравления детей в лагере «Горный Орленок» поручил проверить все лагеря региона.

Накануне сообщалось, что в лагере отравились 67 детей и двое взрослых. Уточнялось, что им оказана медицинская помощь. Всех заболевших изолировали для медицинского наблюдения.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), проверку начала прокуратура. Решается вопрос о закрытии лагеря.

Минздрав региона сообщил, что у всех детей заболевание отмечено в легкой степени. В то же время глава региона потребовал провести массовые проверки и не допустить подобных случаев в других лагерях.

«Поручаю региональным Минобрнауки и Минтруда в самое ближайшее время запланировать выезды во все функционирующие детские лагеря, проверить работу пищеблоков, соблюдение санитарных норм и другие вопросы безопасности. Аналогичную работу необходимо провести администрациям города и районов, на территории которых находятся муниципальные лагеря», – написал на своих страницах в соцсетях Хорохордин.

Вопросы безопасности детей – это безусловный приоритет, который требует внимания и ответственности всех сторон, заявил он и потребовал докладывать ему незамедлительно о результатах выездов.

«Повторение таких инцидентов недопустимо ни при каких условиях», – подчеркнул Хорохордин.