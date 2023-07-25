Девять детей пострадали в перевернувшемся на Алтае грузовике

Девять детей находились в кузове грузовика, опрокинувшегося во вторник, 25 июля, в Республике Алтай по дороге на Каракольские озера. Всего пострадали 12 из 16 туристов, сообщил Минздрав региона.

Авария произошла в труднодоступной местности, где может проехать только высокопроходимая техника. Другой дороги в этом месте не существует. По данным МВД, 41-летний водитель из Новосибирска не справился с управлением, машина опрокинулась.

Официальный представитель группы, 25 летний житель города Екатеринбурга, погиб на месте, остальные туристы приехали из этого же города.

В Чемальскую районную больницу доставили 12 пострадавших. Троих из них – 61-летнюю жительницу Екатеринбурга в тяжелом состоянии, и двоих детей, 10 и 14 лет, с травмами средней степени тяжести на вертолете отвезли в Горно-Алтайск. Женщина находилась в коме с момента аварии.

Водитель получил легкие травмы, не госпитализирован. Пяти взрослым медпомощь не потребовалась. Пять детей находятся под наблюдением врачей с легкими травмами, двоих детей забрали родители.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее смерть человека».

Министр региона Эрчим Сарбашев назвал аварию очередным свидетельством того, что поставщики туристических услуг недостаточно заботятся о безопасности клиентов.

«Именно поэтому число таких инцидентов растет. Сегодня направление к Каракольским озерам – это даже не дорога, а тропа, доступная только высокопроходимой технике. Один из вариантов повышения безопасности этого маршрута – строительство хорошей, качественной дороги», – написал он.

Аналогичная авария, но без погибших, произошла здесь же 14 июля. Автомобили переворачиваются по дороге к Каракольским озерам систематически, поскольку безопасной проходимой дороги к популярным у туристов со всей страны водоемам просто нет.