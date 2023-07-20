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«Яндекс» запустил аналог TikTok с играми

Источник:
Sibnet.ru
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Приложение
Фото: © Яндекс

«Яндекс» без официального анонса запустил приложение «Игроток» — инновационную платформу с бесконечной лентой гиперказуальных игр на HTML5 и Unity, работающей по аналогии с популярным сервисом TikTok.

Приложение «Игроток» предлагает уникальный опыт для пользователей, позволяя им быстро переключаться между различными играми путем свайпа. Этот формат помогает моментально опробовать различные игры и находить наиболее подходящие. Понравившиеся игры можно лайкать, что позволяет быстро вернуться к ним в дальнейшем.

Принцип работы приложения «Игроток» немного различается в зависимости от платформы. Пользователи iOS могут видеть геймплейные ролики, под которыми всегда присутствует кнопка «Играть». На Android демонстрируются сразу игры, и для их запуска достаточно просто перестать свайпить. Доступна и веб-версия сервиса для ПК.

Пользователи, которые уже успели оценить «Игроток», отмечают, что в приложении относительно мало контента. В «Яндексе» уточнили, что в приложении доступно около 250 игр, и их количество постоянно будет увеличиваться.

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Да куда там этот глава генштаба прет. Сейчас ципсо налетит и объяснит что ВСУ на пердёжной тяге Крым...

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Ой как все запущено. Я понимаю, что английский ты не знаешь, но субтитры то можно осилить? )))