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Собчак с оговоркой поблагодарила ФСБ

Источник:
Sibnet.ru
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Журналистка Ксения Собчак
Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации / CC BY 4.0

Журналистка Ксения Собчак сообщила, что благодарна правоохранительным органам за предотвращение покушения на нее, «если это все правда».

ФСБ ранее заявила о предотвращении подготовки украинскими спецслужбами убийства Собчак и главного редактора «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян.

«Если нет и смысл был просто поставить меня в одном предложении с Симоньян, то это обычная подлость», — написала Собчак в своем телеграм-канале.

При этом она отметила, в любом случае «террор — зло» без всяких «но».

По версии ФСБ, подготовкой убийств занимались члены неонацистской группировки «Параграф-88», которые делали это по заданию Службы безопасности Украины.

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