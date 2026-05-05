Еще двух ученых-физиков СО РАН осудили за госизмену

Ученые в области гиперзвука Валерий Звегинцев и Владислав Галкин признаны виновными в госизмене, каждый из них приговорен к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Звегинцеву и Галкину назначили по 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года, сообщил «Коммераснтъ» со ссылкой на вердикт Новосибирского областного суда.

Звегинцев на момент задержания в 2023 году был главным научным сотрудником Института теоретической и прикладной механики СО РАН. Доктор технических наук, автор более 300 научных работ, десяти патентов. Галкин — сотрудник Томского политехнического университета и Института теоретической и прикладной механики СО РАН, кандидат физико-математических наук.

Ученые были сооавторами Анатолия Маслова и Александра Шиплюка, осужденных за госизмену ранее на 14 и 15 лет колонии строгого режима соответственно.

Поводом для возбуждения дела могла стать публикация статьи о газовой динамике в зарубежном журнале.

Сотрудники Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН в 2023 году публиковали открытое письмо из-за уголовного преследования коллег. Они указывали, что материалы неоднократно проверялись экспертной комиссией на предмет наличия в них сведений ограниченного доступа, и таких данных в них обнаружено не было.