Гендиректора «Красмаша» задержали по делу о растрате

Генеральный директор стратегически важного оборонного предприятия «АО Красноярский машиностроительный завод» Александр Гаврилов находится в СИЗО.

«Есть информация, что в конце апреля он взят под стражу по делу о растрате. Находится в СИЗО Красноярска», — рассказал РИА Новости источник.

О задержании Гаврилова со ссылкой на собственные источники сообщил депутат красноярского горсовета Иван Петров. По его словам, гендиректор «Красмаша» проходит по делу о получении взятки в 3 миллиона рублей.

«Красмаш» — одно из крупнейших оборонных предприятий страны. На заводе производят стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой РС-28 «Сармат».