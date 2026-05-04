Гендиректора «Красмаша» задержали по делу о растрате

Гендиректор «Красмаш» Александр Гаврилов
Генеральный директор стратегически важного оборонного предприятия «АО Красноярский машиностроительный завод» Александр Гаврилов находится в СИЗО.
«Есть информация, что в конце апреля он взят под стражу по делу о растрате. Находится в СИЗО Красноярска», — рассказал РИА Новости источник.
О задержании Гаврилова со ссылкой на собственные источники сообщил депутат красноярского горсовета Иван Петров. По его словам, гендиректор «Красмаша» проходит по делу о получении взятки в 3 миллиона рублей.
«Красмаш» — одно из крупнейших оборонных предприятий страны. На заводе производят стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой РС-28 «Сармат».