НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Стрелявшего на приеме у Трампа обвинили в покушении на президента

Источник:
225 0
Обвиненный в покушении на президента США Дональда Трампа Коул Томас Аллен
Фото: C2 Education

Федеральный прокурор в суде предъявил обвинение в покушении на жизнь президента США Дональда Трампа Коулу Томасу Аллену, который попытался со стрельбой ворваться на ужин корреспондентов Белого дома.

Аллена обвинили в трех преступных эпизодах: покушение на президента, перевозка оружия и его незаконного использование, заявила на пресс-конференции федеральный прокурор по округу Колумбия Джинни Феррис Пирро.

Она отметила, что стрелок будет привлечен к ответственности в полной мере. За покушение на убийство президента США Аллену грозит пожизненное заключение, пояснили в пресс-службе прокуратуры США округа Колумбия.

В субботу, 25 апреля, в отеле Washington Hilton, на ужине Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, на котором присутствовал Трамп, произошла стрельба. Вооруженный мужчина попытался прорваться в зал и открыл огонь. 

Трампа, его супругу, вице-президента США Джей Ди Вэнса и других высокопоставленных лиц экстренно эвакуировали, они не пострадали. Был ранен один из сотрудников Секретной службы.

Стрелявшим оказался 31-летний инженер и учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен. Он сторонник Демократической партии. В соцсетях выступал за активную помощь Украине, критиковал американские власти за отказ в ней.

ЧП #Громкое дело
Самое популярное
Обсуждение (0)
Картина дня
Мультимедиа
Топ комментариев

